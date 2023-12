1 di 6

L’ANALISI DI NAPOLI-INTER

Napoli-Inter è stata un successo per i nerazzurri, che sono tornati a vincere in casa dei partenopei con un secco 0-3. I gol strepitosi di Calhanoglu e Barella, e la firma finale di Thuram, hanno regalato 3 punti che riportano la squadra di Inzaghi in vetta alla classifica. Ancora estasiati dalla prestazione di ieri sera, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

