Dalla Germania – Nessuna trattativa per Lazaro, difficile la permanenza al Borussia M’Gladbach

Durante la sosta per le Nazionali, con il campionato fermo, al centro dell’attenzione torna il calciomercato. In casa Inter il tema principale in ottica futura riguarda i rinnovi di contratto, con diversi giocatori che potrebbero prolungare il rapporto con la società nerazzurra ed altri che sembrano destinati a salutare al termine della stagione. Ma sullo sfondo resta da delineare anche la situazione di quei calciatori attualmente in prestito.

Fra questi Valentino Lazaro, ora in forza al Borussia M’Gladbach, in cui a causa di numerosi infortuni ha collezionato solo quattordici presenze (ma è sempre stato impiegato quando a disposizione). Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato tedesco Max Bielefeld, al momento non sono in piedi trattative per la permanenza del calciatore in Germania.

Il Borussia M’Gladbach non ha infatti alcuna opzione per il riscatto, e dovrebbe discutere da zero con l’Inter. Stando a quanto riferito dal giornalista, le possibilità di una permanenza in Germania al momento non sono altissime.