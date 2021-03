Salgono le ipotesi di un prestito da Fortress, giù PIF e Bc Partners: le ultime sul futuro societario

Il giornalista britannico Ben Jacobs ha fornito un punto aggiornato sulle questioni riguardanti il futuro societario dell’Inter: sembra arrivato ad un punto morto la trattativa fra Suning e BC Partners. Le parti sono distanti sulle cifre per l’acquisto della maggioranza del club, con il fondo inglese che non pare interessato ad un ingresso come azionista di minoranza. Una situazione che lascerebbe il club di Viale della Liberazione nella necessità di dover reperire dai 200 ai 250 milioni di euro entro maggio.

Non c’è ancora una svolta neanche nella trattativa con il fondo saudita Pif, che aspetta per vedere il risultato di alcune diatribe legali in Inghilterra legate all’acquisto del Newcastle. Yasir Al Rumayyan avrebbe comunque discusso la possibilità di un ingresso con un pacchetto di minoranza per il 30% delle quote e contestualmente portare avanti la sponsorizzazione del progetto Vision 2030, proposto dal governo dell’Arabia Saudita.

Nel breve periodo, dunque, la soluzione più percorribile sembra quella di un prestito ponte da parte di Fortress. Anche perché l’intenzione di Suning sembra quella di voler restare in sella: a dimostrarlo è stata anche la presentazione in grande stile del nuovo logo, svelato nella giornata odierna.