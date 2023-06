Colpo di scena improvviso per il mercato dell’Inter, almeno secondo quanto riferisce il portale Tuttomercatoweb. La dirigenza nerazzurra, si legge, sta proseguendo nei contatti per Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, e le parti sono ormai vicine alla fumata bianca, con l’accelerata decisiva prevista subito dopo la finale di Champions. “L’Inter mette la freccia. E Vicario è ad un passo…” conclude Tuttomercatoweb.

L’opinione di Passione Inter

Le qualità di Vicario sono fuori discussione. Molti addetti ai lavori hanno confermato a Passione Inter che si tratta di un portiere ormai pronto a fare il salto in una big e di sicuro è uno dei più interessanti in Serie A. Vista la valutazione del calciatore, però, c’è il sospetto che l’Inter stia investendo su di lui programmando una partenza di Onana, miglior portiere di questa Champions League e nel mirino delle big della Premier League. Niente di ufficiale ancora, ma monitoriamo le prossime mosse. In ogni caso, nonostante la differenza di esperienza, Vicario è tecnicamente una valida alternativa con cui poter aprire un ciclo.