Sembra delinearsi sempre più un duello di mercato tra Inter e Paris Saint-Germain per arrivare ad uno dei parametri zero più interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Secondo indiscrezioni raccolte dal francese RMC Sport infatti i parigini, dopo aver messo le mani su Skriniar e Asensio, starebbero lavorando intensamente per arrivare anche a Marcus Thuram, in uscita a scadenza di contratto dal Borussia Moenchengladbach.

La stessa fonte racconta che la principale insidia per il PSG sarebbe rappresentata dall’Inter, nonostante l’interesse manifestato da diversi club dalla Premier e, di recente, anche del Milan.

L’opinione di Passione Inter

Thuram rimane uno dei profili a parametro zero più interessanti, l’Inter lo conosce benissimo e lo segue da più di due anni. C’è da fidarsi, dunque, che se la dirigenza interista continua a puntare così forte su di lui è perché lo reputano una potenziale grande occasione. D’altronde è un classe ’97, prendibile a zero, che può essere valorizzato e potenzialmente diventare una grande plusvalenza, visto che la Premier League già oggi lo monitora.