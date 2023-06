La concentrazione ora è totalmente rivolta alla finale di Champions League, ma già da lunedì mattina, a prescindere dal risultato di Istanbul, la dirigenza interista entrerà nel vivo dei lavori per il mercato che vivrà i giorni più intensi. Oltre ai rinnovi di contratto già impostati, l’Inter lavora su più tavoli e in agenda ci sarebbe già un incontro con il Chelsea.

Da discutere c’è innanzitutto il futuro di Lukaku che non vuole tornare a Londra, ma non solo. I Blues restano fortemente interessati ad Onana, mentre per l’Inter si possono aprire spiragli in difesa tra Chalobah e Koulibaly. A centrocampo, invece, secondo La Gazzetta dello Sport va tenuto d’occhio il ritorno di fiamma per Ruben Loftus-Cheek: centrocampista inglese classe ’96, era già stato seguito dall’Inter, quindi dal Milan e ora anche dalla Lazio. Il club londinese al momento lo valuta circa 20 milioni di euro, ma è nella lista dei possibili partenti.

L’opinione di Passione Inter

Molto forte fisicamente, Loftus-Cheek sarebbe per caratteristiche il sostituto di Gagliardini e quindi molto agevolmente un upgrade per il centrocampo dell’Inter. Anche se a Londra non ha completato il salto di qualità che ci si aspettava, i precedenti con centrocampisti di questo tipo che dalla Premier League sono arrivati in Italia incoraggiano molto. Ma occorre davvero spendere 20 milioni per sostituire Gagliardini? Con una formula più conveniente sarebbe subito un sì, per noi.