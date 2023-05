Da Gnonto a Tielemans: idee di mercato per l’Inter dalle retrocesse

1 di 6

I campionati stanno giungendo al termine e sono ormai diversi i verdetti definitivi sulla stagione delle squadre dei principali campionati europei. Non solo in vetta alle classifiche, ma anche nei bassi fondi, dove non sono mancate squadre illustri, retrocesse dopo un’annata piena di difficoltà e risultati negativi. Squadre il cui talento in rosa non rispecchia i risultati ottenuti sul campo.

Queste cadute negli inferi, però, possono creare interessanti occasioni, con giocatori di qualità non disposti a scendere di categoria, con i club costretti, di conseguenza, a cederli, anche a prezzi più vantaggiosi di quanto ci aspetterebbe. Ecco allora alcuni giocatori che militano in squadre retrocesse (o a serio rischio) che potrebbero essere profili interessanti per il calciomercato dell’Inter.

SCORRI LE SCHEDE >>>