Inter-Barcellona, è guerra di nervi. Vidal in sospeso: cosa manca alla fumata bianca

Bisognerà attendere più del previsto prima di vedere Arturo Vidal in maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al momento la trattativa resta sospesa, a causa delle richieste del Barcellona.

La dirigenza blaugrana punta ad ottenere dall’Inter un indennizzo dalla cessione del cileno, come già accaduto nell’affare-Rakitic. Marotta non scende al momento a compromessi e vuole chiudere l’operazione a costo zero. Quella che si è creata è una vera e propria guerra di nervi, la fumata bianca così è slittata a data da destinarsi.

