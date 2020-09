Perisic e Nainggolan osservati speciali di Conte ad Appiano: possibile seconda chance con l’Inter?

Da giocatori considerati fuori dal progetto tecnico dell’Inter a nuovi rinforzi per Conte? Potrebbe essere questo il destino di Ivan Perisic e Radja Nainggolan.

Ieri per i due è stata una giornata importante. Se il Bayern Monaco ha congedato ufficialmente il croato, ringraziandolo per la stagione appena conclusa e annunciando così di non confermarlo in vista della prossima stagione, dall’altra parte il presidente del Cagliari Giulini ha definito impossibile un ritorno del Ninja in rossoblu.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ora Perisic e Nainggolan sono i due osservati speciale di Conte in questi giorni di lavoro ad Appiano. In caso di un’offerta congrua al loro valore i due potrebbero lasciare Milano ma non è da escludere che i due possano giocarsi le proprie chance in nerazzurro.

