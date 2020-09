GdS – Esami medici e tamponi oggi ad Appiano. Niente test fisici, prima amichevole con il Lugano?

L’Inter di Antonio Conte continua la preparazione ad Appiano in vista dell’esordio in campionato, in programma il 26 settembre a San Siro contro la Fiorentina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi sono previsti gli esami medici per tutta la rosa, tamponi compresi. Possibile poi che Conte decida di tenere un allenamento al completo.

Non sono previsti test fisici in quanto non è passato tanto tempo dalla fine del campionato. I giocatori verranno valutati in campo, in attesa delle amichevoli. Si parla di un test contro il Lugano ma l’Inter è già alla ricerca di un secondo avversario.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<