GdS – Inter, via libera di Zhang al doppio assalto: Dybala e Mkhitaryan a zero

Le prime manovre del club nerazzurro sul mercato

Antonio Siragusano

Talento e tanta tecnica: sono questi gli ingredienti in comune di quelli che potrebbero diventare i primi due acquisti dell'Inter a parametro zero. Dopo il vertice di oltre cinque ore andato in scena tra Simone Inzaghi e la dirigenza al gran completo nella giornata di ieri sono state gettate le basi per costruire il prossimo mercato, ancora una volta all'insegna della sostenibilità ma con l'obiettivo di migliorarsi rispetto all'attuale rosa.

Per questo motivo il club nerazzurro andrà presto all'assalto di Paulo Dybala ed Henrikh Mkhitaryan, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Juventus e Roma. Se nel caso dell'argentino c'è il totale gradimento verso i colori nerazzurri, per l'armeno l'Inter dovrà affrettare i tempi visto che in ballo con i giallorossi c'è ancora un rinnovo che verrà approfondito dopo la finale di questa sera in Conference League contro il Feyenoord.

Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, una volta definiti gli addi di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, l'Inter potrà formalizzare un'offerta ufficiale per Paulo Dybala grazie ai quasi 20 milioni lordi risparmiati con la partenza dei due cileni. Infine, tornando a centrocampo, l'Inter farà un tentativo per Asllani dell'Empoli, individuato come obiettivo numero uno per il ruolo di vice Brozovic.