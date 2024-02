Caso Zielinski: annuncio UFFICIALE da Napoli

La finestra di gennaio si è appena chiusa, ma il calciomercato non si ferma mai e ci si proietta già all’estate. L’Inter si muove già in fretta per anticipare i temi sui parametri zero per luglio e dopo Taremi sta mettendo le mani anche su Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli e sempre più lontano dagli azzurri. Nel pomeriggio di oggi è arrivata infatti anche la conferma ufficiale dell’esclusione del centrocampista polacco dalla lista UEFA per la seconda parte di stagione. Zielinski, dunque, non sarà tra i giocatori a disposizione per la Champions League da qui a fine stagione. Un altro segnale inequivocabile di una rottura che sa tanto di matrimonio ormai quasi certo con l’Inter a parametro zero. A causa di un affaticamento muscolare, tra l’altro, salterà la partita col Verona.

L’opinione di Passione Inter

Dopo Taremi, l’Inter si avvicina sempre di più anche a Zielinski: nuovo colpo a parametro zero, si parla di un triennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Un’esigenza numerica innanzitutto, visti gli addii di Sensi, Agoumé e Klaassen in estate. Oltre che un’opportunità tecnica ed economica: un giocatore nel pieno della sua carriera, conosce benissimo la Serie A e che porta caratteristiche utili al gioco di Inzaghi. Inoltre permette di preparare il terreno per il post-Mkhitaryan, che ha rinnovato il contratto ma gradualmente lascerà spazio al polacco. Si attendono gli annunci.