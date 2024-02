Lista Champions League, UFFICIALE: l’Inter ‘taglia’ Cuadrado e Sensi

Tutto come previsto per l’Inter che, subito dopo la chiusura del mercato, come da regolamento trasmette all’UEFA la lista dei calciatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta e annuncia un’unica novità rispetto alla fase a gironi: il nuovo arrivato Tajon Buchanan prende il posto di Juan Cuadrado, infortunato. Stefano Sensi, per il quale è saltato all’ultimo il trasferimento in Inghilterra al Leicester, rimane fuori dall’elenco come ad inizio stagione e, dunque, sarà utilizzabile soltanto in campionato. Ecco l’elenco completo:

1. Yann SOMMER 2. Denzel DUMFRIES 6. Stefan DE VRIJ 8. Marko ARNAUTOVIC 9. Marcus THURAM 10. LAUTARO Martinez 12. Raffaele DI GENNARO 14. Davy KLAASSEN 15. Francesco ACERBI 16. Davide FRATTESI 17. Tajon BUCHANAN 20. Hakan CALHANOGLU 21. Kristjan ASLLANI 22. Henrikh MKHITARYAN 23. Nicolò BARELLA 28. Benjamin PAVARD 30. CARLOS AUGUSTO 31. Yann BISSECK 32. Federico DIMARCO 36. Matteo DARMIAN 70. Alexis SANCHEZ 77. Emil AUDERO 95. Alessandro BASTONI