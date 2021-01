Inzaghi: “Caicedo? Con il mercato aperto la situazione è strana, ma sta bene”

L’Inter è alla ricerca di un vice-Lukaku dopo che, in più occasioni, è emersa la necessità di un sostituto del belga quando quest’ultimo non è nelle migliori condizioni. Diversi i nomi apparsi e che piacciono anche ad Antonio Conte. Tra questi c’è sicuramente Gervinho che pare sia stato messo in vendita dal Parma.

Altro nome interessante in questa sessione di mercato è quello di Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, molto simile a Lukaku. Del mercato e dell’interesse per Caicedo ne ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Caicedo? Con il mercato aperto è una situazione strana. L’ho visto molto bene, con la Fiorentina ha fatto un’ottima gara, come l’aveva fatta a Genova. Oggi dovrà valutare come stanno i giocatori che sono scesi in campo mercoledì“.

