Gasperini: “Gomez non gioca per scelta tecnica. Dovevo aiutare la squadra e non è stato accettato”

Alejandro Gomez è sempre meno un calciatore dell’Atalanta. Dopo la rottura con il club diversi club di Serie A, e non solo, hanno messo gli occhi su di lui per provare a portare nella propria squadra già in questa sessione di mercato di gennaio. Ovviamente, dovranno essere accontentate le richieste dell’Atalanta che non sono di certo semplici.

Gomez continua a non scendere in campo e Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, ha così commentato la sua scelta di non schierarlo nemmeno oggi contro il Benevento nel post-partita della gara a Sky Sport: “Gomez è fuori perché il centrocampo soffriva molto. E’ out per questo. La scelta è stata tecnica e non è stata accettata, l’avevo già fatto in passato. Purtroppo dovevo aiutare la squadra perché non reggevamo quel calcio, così ho aiutato De Roon e Freuler con questa scelta perché c’era bisogno di cambiare qualcosa“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<