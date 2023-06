La trattativa tra Inter e Al-Nasrr per Marcelo Brozovic prosegue. In attesa di capire se si raggiungerà la fumata bianca e, quindi, i dettagli finali, emergono i retroscena delle motivazioni che hanno spinto la dirigenza interista a valutare la proposta saudita (ma anche quella del Barcellona) per il centrocampista croato.

Per l’Inter, infatti, la cessione di Brozovic rappresenta una precisa scena di campo, ma che secondo La Gazzetta dello Sport parte anche da questioni economiche toccando anche la sfera tecnica e comportamentale. La vendita permette di poter sbloccare Frattesi e dare una sforbiciata forte al monte ingaggi togliendo un elemento alla soglia dei 31 anni, permettendo di stabilizzare Calhanoglu nel ruolo di playmaker come piace a Inzaghi al posto di Brozo, di cui non sono piaciuti l’altalena di rendimento in stagione e soprattutto la gestione degli infortuni pre e post Mondiale. Quest’ultimo fattore in particolare avrebbe spezzato il filo, scrive il quotidiano.