Si sta complicando la permanenza di Francesco Camarda al Milan. L’attaccante classe 2008 è in procinto di firmare il suo primo contratto da professionista, che però potrebbe non essere con il club rossonero, con l’Inter e diverse altre squadre in Italia e all’estero interessate a lui

Come riportato da Calciomercato.com, il giovanissimo attaccante del Milan compirà 16 anni domani e già da lunedì potrebbe firmare con il Milan. Che però vorrebbe posticipare all’estate in modo da estendere la durata dell’accordo dal 2026 al 2027.

Una situazione che però ha attirato diverse pretendenti. Tra le più interessate c’è l’Inter, ma in Serie A Camarda piace anche a Juventus e Roma. Il giocatore potrebbe firmare subito con un nuovo club, ma il trasferimento sarebbe immediato solo in caso di accordo con una squadra estera (Manchester City e Borussia Dortmund le più interessate).

Sempre secondo Calciomercato.com, la volontà di Camarda sarebbe quella di proseguire con il Milan, club di cui è tifoso e con il quale ha iniziato il suo percorso nel mondo del calcio. Tuttavia, il suo futuro potrebbe non essere così scontato.

L’opinione di Passione Inter

Camarda è uno dei prospetti più intriganti del calcio italiano e non solo, come dimostra l’interesse generale nei suoi confronti. Riuscire a portarlo all’Inter, vorrebbe dire garantirsi potenzialmente il futuro a lungo termine dell’attacco, nonostante la giovanissima e una carriera ancora tutta da disegnare.