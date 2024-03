I 3 motivi che assicurano il futuro di Zhang all’Inter

Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro dell’Inter a livello societario. Il motivo principale è la scadenza del prestito di Oaktree, fissata per il mese di maggio, e la scelta che Steven Zhang dovrà prendere. Tuttavia, al momento attuale, non sembrano esserci dubbi sulla permanenza del presidente nerazzurro.

In primis perché, come ricordato da Il Giorno, il numero uno interista ha già imboccato la via del rifinanziamento del prestito, ritardando la scadenza di un paio di anni. Una scelta che deriva anche da altre due motivazioni che fanno essere Zhang saldo al comando dell’Inter.

In entrambi i casi si tratta di aumento degli introiti. Il primo deriva dalle competizioni in cui sono coinvolti i nerazzurri, con particolare riferimento alla nuova Champions League e al Mondiale per Club, al via nel 2025. L’altro è la crescita dei ricavi dalle sponsorizzazioni, con il nuovo accordo da 30 milioni di euro a stagione, per 5 anni, con Betsson.