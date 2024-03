Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna-Inter, gara valida per la 28a giornata del campionato di Serie A. Ultimo appuntamento per i nerazzurri prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che vogliono provare ad allungare ancora in classifica sulla Juventus.

Inzaghi vara un po’ di turnover, con Bisseck titolare in difesa, insieme al rientrante Acerbi e Bastoni. Ritrovano il campo dal primo minuto anche Calhanoglu e Thuram, che verrà affiancato da Sanchez in attacco.

Stupisce Thiago Motta rispetto alle ipotesi della vigilia, con le titolarità a sorpresa di Aebischer e Odgaard. Al centro della difesa è Lucumi a vincere il ballottaggio con Calafiori e affiancherà Beukema.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Inter: