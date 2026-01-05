Cancelo all’Inter, fissata la deadline per il trasferimento

L’Inter attende ancora una risposta da Joao Cancelo. Il club nerazzurro ha dato una settimana di tempo al terzino portoghese per decidere sul suo futuro. Secondo il Corriere dello Sport, la priorità del giocatore resta il Barcellona, mentre il suo agente Mendes mantiene contatti costanti sia con la società catalana che con quella milanese.

Con l’Inter l’operazione ha già una struttura definita: l’Al-Hilal coprirebbe gran parte dei 9 milioni di stipendio spettanti a Cancelo per la seconda metà della stagione, mentre i nerazzurri contribuirebbero con poco più di 3 milioni. Come contropartita per il club saudita, e per non appesantire il monte ingaggi, uno tra de Vrij e Acerbi si trasferirebbe in Arabia, con il difensore italiano che avrebbe già dato disponibilità al trasferimento.

Il Barcellona si trova però in una posizione più arretrata rispetto all‘Inter. Non ha ancora preso una decisione definitiva su Cancelo e considera un centrale difensivo come priorità di mercato. L’eventuale soluzione potrebbe prevedere l’arrivo del portoghese con lo spostamento di Koundé al centro della difesa.

C’è poi la questione economica che complica i piani blaugrana. Per tesserare un nuovo giocatore, il club catalano deve ‘tagliare’ un altro elemento per motivi di lista. Il nome è quello di Christensen, infortunatosi al ginocchio con uno stop di quattro mesi. La comunicazione alla Liga deve arrivare entro venerdì, dopodiché il Barça potrà utilizzare l’80% del suo stipendio per registrare un nuovo acquisto. Anche Mendes ha fretta e spinge per ottenere quanto prima una risposta da Laporta.