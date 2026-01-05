Infortunio muscolare per Diouf: le condizioni verso Parma
Problema avvertito nella rifinitura di ieri
Un problema fisico dell’ultimo minuto ha tenuto Andy Diouf fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro il Bologna. Il giovane centrocampista, 22 anni, non è sceso in campo a causa di un affaticamento ai flessori manifestato durante la rifinitura.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione non desta particolare preoccupazione ma la società ha preferito adottare un approccio prudente. La decisione di escluderlo dalla distinta è arrivata in extremis, proprio per evitare rischi inutili in un momento delicato della stagione.
Le condizioni di Diouf verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico nerazzurro. Il calendario fitto impone però valutazioni rapide: la prossima partita contro il Parma è già alle porte, in programma tra due giorni. La disponibilità del centrocampista per quella gara resta da definire nelle prossime ore.
La cautela adottata dalla società riflette la volontà di non aggravare un fastidio che, pur essendo lieve, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio se gestito con superficialità. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se il giocatore potrà rientrare in gruppo per la trasferta emiliana.