Frattesi apre al Galatasaray, l’Inter fissa prezzo e formula
Il centrocampista valuta la proposta turca
La permanenza di Davide Frattesi all’Inter è sempre più in bilico. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista azzurro starebbe seriamente riflettendo di fronte all’importante proposta economica arrivata dal Galatasaray: 5 milioni netti a stagione, quasi il doppio rispetto ai 3 attualmente percepiti in nerazzurro.
Il club turco ha superato nella corsa il Fenerbahce, anche se al momento non è ancora arrivata un’offerta ufficiale. L’Inter valuta il giocatore 35 milioni di euro, ma il Galatasaray vorrebbe strutturare l’operazione diversamente: 5 milioni per un prestito oneroso più diritto di riscatto a 30, con possibilità che diventi obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
La posizione nerazzurra è netta: si punta a ottenere un obbligo di riscatto immediato oppure condizioni molto facili da raggiungere. Una cessione alle giuste cifre permetterebbe alla società di reinvestire su un centrocampista con caratteristiche fisiche diverse, anche se trovare profili adeguati sul mercato non è semplice.
I fondi ricavati dall’eventuale addio di Frattesi servirebbero anche per finanziare l’operazione Cancelo, qualora il Barcellona confermasse la decisione di non tesserare il portoghese. In caso contrario, con il ritorno del laterale in rosa, uno tra Acerbi e de Vrij potrebbe aggregarsi alla squadra di Simone Inzaghi.