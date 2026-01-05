Cancelo per sei mesi, ma la priorità dell’Inter è un’altra

La corsa al rinforzo sulla fascia destra procede spedita. L’assenza di Dumfries, prevista almeno fino alla fine di marzo, spinge il club a individuare un sostituto in tempi rapidi. La soluzione principale porta a Joao Cancelo, attualmente all’Al-Hilal, che compirà 32 anni a maggio.

Secondo il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto nel suo editoriale su TMW, esiste già un accordo di massima con il calciatore. I nerazzurri sarebbero riusciti a superare la concorrenza del Barcellona e stanno lavorando per definire gli ultimi aspetti con la società araba. L’operazione è strutturata come un prestito semestrale, con il portoghese che arriverebbe con un ingaggio da 7,5 milioni. La cessione di de Vrij, preferita inizialmente dal club rispetto a quella di Acerbi, permetterebbe di risparmiare circa 4 milioni, che verrebbero divisi con il club saudita per coprire parte dello stipendio.

Il presidente Beppe Marotta, intervistato prima della partita col Bologna, si è mostrato fiducioso sull’esito della trattativa. L’allenatore Simone Inzaghi ha comunque posto come condizione l’arrivo di un difensore centrale in uscita. L’operazione viene considerata un intervento tampone: l’obiettivo principale per giugno resta Palestra, ritenuto più complicato da raggiungere nella sessione invernale. Anche la pista che conduce a Dodò appare difficile, con la Fiorentina intenzionata a trattenere i suoi giocatori migliori nella lotta salvezza.