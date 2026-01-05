5 Gennaio 2026

HIGHLIGHTS Inter-Bologna 3-1: tris e spettacolo a San Siro

Le azioni salienti della vittoria di San Siro

Vittoria convincente e dominate quella ottenuta dall‘Inter davanti al pubblico di San Siro contro il Bologna. Dopo il gol che ha aperto l’incontro di Piotr Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram hanno timbrato il cartellino firmando il tris nerazzurro. La rete della bandiera per i rossoblù, invece, ha portato la firma di Castro, complice un intervento imperfetto di Sommer.

Highlights Inter-Bologna 3-1: gol Zielinski, Lautaro e Thuram

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Bologna.

