CM.com – Cancelo è stato ad un passo dal ritorno all’Inter: la scelta di Marotta e il retroscena di mercato

Joao Cancelo è diventato un titolare inamovibile del Manchester City di Pep Guardiola. Dopo essere esploso con l’Inter di Spalletti e aver fallito alla Juventus, il portoghese ci ha messo un po’ di tempo per rilanciarsi in Premier League, ma adesso il City sembra proprio non poter fare a meno di lui.

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, su Calciomercato.com però svela un clamoroso retroscena che ha per protagonisti proprio Cancelo e l’Inter. Il portoghese è stato infatti proposto un anno fa in un maxi scambio col Barcellona e il City nella potenziale operazione che avrebbe portato Lautaro Martinez in Spagna da Messi.

Semedo sarebbe andato al City, Cancelo al Barça per poi essere girato ai nerazzurri. L’Inter ha detto no e bloccato tutto, puntando tutto su Hakimi, un investimento più che azzeccato. E Cancelo è riuscito a conquistare la fiducia di Guardiola.

CONTE VS AGNELLI, INTER FURIOSA: LA POSIZIONE DEL CLUB >>>