C&F – Nuovo logo ma non solo, depositata anche la nuova scritta “Inter” – FOTO

Arrivano ulteriori conferme sulle indiscrezioni del nuovo logo dell’Inter lanciate in mattinata dal sito Footy Headlines. Anche il sito Calcio&Finanza conferma che il club nerazzurro ha depositato documenti ufficiali, da dove si evince una differente colorazione rispetto alle immagini circolate nei giorni scorsi.

La descrizione nel documento ufficiale parla di “un nuovo stemma consistente in un logo in cui sono raffigurate lettere stilizzate bianche su sfondo circolare blu, racchiuse in un bordo circolare”.

Ma c’è di più. Il club ha infatti depositato anche una nuova scritta “Inter”, in quelli che vengono definiti “caratteri a fantasia”, che con ogni probabilità verrà utilizzata in ambito social e commerciale.

