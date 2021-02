GdS – “Cogl****, pensa a lavorare”: tutti gli insulti a Conte. Paratici ad Oriali: “E’ la volta che ti picchio”

Continua a far discutere la vicenda relativa al battibecco fra Antonio Conte e la dirigenza della Juventus, con Andrea Agnelli protagonista. Su Gazzetta.it è presente un’accurata ricostruzione degli insulti indirizzati dai vertici bianconeri nei confronti del tecnico dell’Inter, che sarebbe stato più volte bersaglio di parole sgradevoli.

Nel corso del primo tempo il tecnico salentino sarebbe stato definito “cogl…” e “pagliaccio“, e gli sarebbero state rivolte frasi come: “stai zitto, pensa a lavorare“. Parole che hanno irritato Conte e che l’hanno portato all’ormai celebre dito medio nell’intervallo.

Antonio Conte (Getty Images)

Il problema, per l’Inter, sta nella difficoltà che vi è nell’acquisire l’audio per inchiodare chi ha pronunciato quelle parole. Che hanno irritato anche Lele Oriali, nell’intervallo in prima fila per difendere i nerazzurri dicendo: “Non permettetevi di parlare con i nostri giocatori e staff”. Cui avrebbe risposto in malo modo Fabio Paratici, dicendo: “Ti conviene starci lontano, altrimenti è la volta che ti picchio”.

Una frase che, stando a quanto riferito dal quotidiano rosa, sarebbe stata udita anche dal giocatore bianconero Leonardo Bonucci e dallo stesso direttore di gara.

