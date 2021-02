TS – Lukaku, si avvicina l’audizione per la lite con Ibrahimovic: le possibili date

Torna al centro dell’attenzione il caso relativo alla discussione fra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, protagonisti di un acceso diverbio sul terreno di gioco durante l’ultimo derby di Coppa Italia giocato fra Inter e Milan. Stando a quanto riportato da Tuttosport, quest’oggi la Procura FIGC deciderà quando ascoltare il centravanti belga.

Il confronto avverrà a distanza, così come del resto è stato sentito in video-conferenza l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic. L’appuntamento potrebbe essere fissato in una giornata fra oggi e venerdì.

