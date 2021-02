Meret, al Napoli sempre meno spazio. L’Inter osserva, un fattore può agevolare l’operazione

Alex Meret è senza dubbio uno dei portieri più promettenti fra le nuove leve italiane: l’estremo difensore, però, sta trovando pochissimo spazio nel Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico dei campani, infatti, gli sta preferendo il colombiano David Ospina, impiegato in ben otto delle undici partite disputate dall’inizio del nuovo anno.

Ragion per cui Meret sta iniziando a guardarsi intorno: stando a quanto riportato da Calciomercato.com il portiere ha capito di non potersi permettere un’altra stagione da comprimario e sta vagliando l’ipotesi di un trasferimento. Alla finestra c’è l’Inter, molto attiva sul mercato alla ricerca di un sostituto di Samir Handanovic, ormai non più giovanissimo.

Il profilo di Meret piace e la dirigenza ha già chiesto informazioni. C’è un fattore che potrebbe agevolare l’operazione: l’agente del calciatore è Federico Pastorello, che storicamente ha buoni rapporti con il club di Viale della Liberazione.

LITE CONTE-AGNELLI, LA RICOSTRUZIONE DEGLI INSULTI>>>