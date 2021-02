Sky – Sensazioni positive per Vidal, sarà valutato in vista della Lazio: le ultime da Appiano

La delusione per l’eliminazione in Coppa Italia, arrivata nella serata di ieri per mano della Juventus, è da lasciare alle spalle il più in fretta possibile. L’Inter di Antonio Conte deve ora rituffarsi a capo chino nel campionato, dove domenica sera sfiderà la Lazio in un difficile incontro contro una delle squadre più in forma del momento.

Ragion per cui, stando a quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri sono già tornati ad allenarsi al centro sportivo Suning, dove questa mattina era presente la dirigenza al completo. Chi ha svolto lavoro differenziato è stato Arturo Vidal, che sta recuperando da un problema al ginocchio patito durante la sfida con la Fiorentina.

Le sensazioni circa un suo possibile rientro nei ranghi sono positive, anche se la condizione del centrocampista cileno verrà valutata giorno dopo giorno sino a domenica sera.