Verso Lazio-Inter, nuova chance per Sanchez? Conte pensa a Perisic, attesa per Vidal

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter è chiamata a concentrare tutte le forze in campionato. Domenica sera a San Siro arriva la Lazio di Simone Inzaghi, reduce da 6 vittorie consecutive in Serie A.

Come riportato da Tuttosport, Ivan Perisic potrebbe riprendere il posto dal 1′ sull’out di sinistra: l’esterno croato potrebbe avere la meglio su Young e Darmian.

Skriniar, De Vrij e Bastoni sono intoccabili lì dietro, restano da valutare le condizioni di Vidal a centrocampo: Eriksen, Gagliardini e Sensi scalpitano. In attacco possibile chance dal 1′ per Sanchez: ieri la LuLa non ha brillato, Conte potrebbe decidere di affidarsi all’imprevedibilità e alla classe del Niño Maravilla dal primo minuto.

