Carboni ossessionato dall’Inter, il padre: “Ha in testa solo una cosa”

Nonostante alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, Valentin Carboni rimarrà in prestito al Monza sino al termine della stagione. Di comune accordo con l’Inter, l’argentino proseguirà in Brianza la sua crescita per altri sei mesi. Un’esperienza sino a questo momento estremamente positiva che gli consentirà di tornare ad Appiano Gentile la prossima estate più forte per tentare di convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui.

Un ritorno all’Inter che, come annunciato dal padre Ezequiel ai microfoni di IFStv, Valentin sogna con tutto se stesso: “Spero che un domani lo chiami nuovamente l’Inter. Lui ora sta dando tutto per il Monza, perché gli sta dando fiducia il club a partire da quando Galliani l’ha richiesto e la scelta è giusta, giustissima. Ma il suo sogno è diventare un giocatore dell’Inter e quello è per pochi. Lui ha tutti i giorni in testa voler fare bene per ricevere la chiamata da un dirigente o da Inzaghi per fare il ritiro con l’Inter”.