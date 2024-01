Inter, nuova CESSIONE dopo Sensi: “Chiusura vicina”

Dopo aver raggiunto l’accordo con il Leicester per il trasferimento a titolo definitivo di Stefano Sensi, l’Inter sta per chiudere una nuova cessione. Il club nerazzurro, infatti, lascerà partire in prestito nei prossimi mesi il giovane Gabriel Brazao. Il portiere brasiliano, sin qui poco fortunato nella sua esperienza europea, farà ritorno in patria.

Come svelato da Matteo Moretto di Relevo, l’operazione ha subito una netta accelerata nelle ultime ore dopo il primo approccio dei giorni scorsi. L’estremo difensore classe 2000 passerà al Santos con la formula del prestito Questo l’annuncio del giornalista: “Brazão verso il Santos. Trattativa in stato avanzato e vicino alla chiusura”.