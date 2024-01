Inter-Lautaro Martinez, missione rinnovo: c’è la data per il faccia a faccia

Hanno fatto rumore, in settimana, le dichiarazioni dell’agente di Lautaro Martinez. Quella precisazione sull’assenza di un accordo per il rinnovo, con quel passaggio in cui ribadisce il fatto che si tratti di “un professionista”, non è passata inosservata. Lato Inter, però, al momento non filtra preoccupazione in merito al prolungamento del contratto del capitano, in scadenza nel 2026. Anzi, La Gazzetta dello Sport sostiene che l’argentino si è deciso a firmare e la dirigenza nerazzurra già lo sa. Per questo motivo in settimana, tra Firenze e Juventus, è previsto che l’agente del giocatore parli di nuovo con l’Inter. L’obiettivo è l’accordo con cifre al rialzo e scadenza spostata al 2028.