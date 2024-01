L’Inter ha una grande occasione per riportarsi in vetta alla classifica di Serie A. Con il passo falso della Juventus, infatti, i nerazzurri possono tornare al primo posto prima dello scontro diretto, ma per farlo dovranno battere la Fiorentina, all’Artemio Franchi.

Rispetto alla formazione vincente nella finale di Supercoppa, Inzaghi ne cambia 4: Barella e Calhanoglu per necessità (squalificati), Acerbi e Dimarco per scelta tecnica. Al loro posto, chance per Frattesi, Asllani e Carlos Augusto, mentre in difesa torna Bastoni, cha smaltito l’affaticamento muscolare.

Italiano riabbraccia Nico Gonzalez, ma solo dalla panchina, con Ikoné titolare. Sorprese in difesa rispetto ai pronostici: partiranno titolari Faraoni e Ranieri, al posto di Kayode e Milenkovic. La Fiorentina perde Sottil nel riscaldamento e al suo posto giocherà Nzola.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: