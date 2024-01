Fiorentina-Inter, Italiano PERDE un titolare nel riscaldamento

Cambio di programma in casa Fiorentina a pochi minuti dalla sfida dell’Artemio Franchi contro l’Inter. Nel riscaldamento, infatti, i Viola hanno perso uno dei titolari scelti da Italiano per infortunio.

Si tratta di Riccardo Sottil, che è sceso in campo prima degli altri per testare le sue condizioni, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto giocherà Nzola. La Fiorentina, allora, potrebbe schierarsi in campo con 2 punte, rispetto al più consueto 4-2-3-1. Da capire in campo eventuali novità tattiche.