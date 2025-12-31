Carnevali conferma: c’è stato un sondaggio nerazzurro

Giovanni Carnevali ha parlato in un’intervista a Tuttosport del futuro di alcuni giocatori del Sassuolo. L’amministratore delegato neroverde si è soffermato in particolare su Tarik Muharemovic, difensore finito nel mirino di diversi club italiani.

Il dirigente ha confermato che ci sono stati dei contatti per il giovane centrale: “Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic”. Il club emiliano non ha però fretta di cedere il difensore. “Muharemovic non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo”, ha spiegato Carnevali.

“Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto”, ha aggiunto l’amministratore delegato. Una possibile cessione del giocatore potrebbe favorire anche la Juventus, che detiene il 50% sulla rivendita del ragazzo.

L’intervista ha toccato anche il tema Davide Frattesi, accostato proprio ai bianconeri per gennaio. “Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Frattesi è richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha”, ha dichiarato Carnevali.

Il dirigente ha ricordato che la Juventus aveva già tentato di acquistare il centrocampista prima del suo passaggio all’Inter: “La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo”. Sul rendimento del giocatore in nerazzurro, ha concluso: “All’Inter ci sono tanti campioni, ma penso che Frattesi abbia sempre fatto bene. Se lui gioca, può emergere”.