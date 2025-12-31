Casting tra i pali: Zenga consiglia tre garanzie made in ItalyL'ex allenatore del portiere si esprime sul futuro
L’Inter dovrà affrontare nella prossima stagione una scelta importante per la porta, con la necessità di individuare chi raccoglierà l’eredità di Sommer. Tra i profili più discussi c’è quello di Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, che in passato ha lavorato con Walter Zenga ai tempi del Cagliari.
L’ex portiere nerazzurro, intervistato da Tuttosport, si è espresso senza mezzi termini sulla possibilità di vedere l’estremo difensore italiano tra i pali dell’Inter: “Se mi chiedi di Vicario all’Inter con me sfondi una porta aperta. Non ho dubbi e ti dico subito di sì. Parliamo di un portiere davvero forte e di un ragazzo perbene. Vederlo tra i pali nerazzurri mi piacerebbe particolarmente come soluzione, ma sarebbero altrettanto validi i nomi di Caprile e Carnesecchi”.
Zenga ha sottolineato anche le qualità umane del suo ex allievo, definendolo una persona rimasta fedele ai propri valori nonostante il successo: “Vic ha un grande pregio: vive per il calcio e non usa il calcio per vivere. Non è poco di questi tempi, fidatevi. È rimasto sempre il ragazzo degli inizi: i soldi e il successo non l’hanno cambiato affatto. Una qualità non di poco conto”.
Sul piano tecnico, l’Uomo Ragno non ha dubbi sulle capacità del portiere: “È un portiere forte, completo: esplosivo tra i pali. Se l’ho fatto giocare ai tempi, un motivo ci sarà”. Parole che confermano la stima di chi ha avuto modo di lavorare direttamente con Vicario e ne ha seguito la crescita professionale.