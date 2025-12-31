L’Inter dovrà affrontare nella prossima stagione una scelta importante per la porta, con la necessità di individuare chi raccoglierà l’eredità di Sommer. Tra i profili più discussi c’è quello di Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, che in passato ha lavorato con Walter Zenga ai tempi del Cagliari.

L’ex portiere nerazzurro, intervistato da Tuttosport, si è espresso senza mezzi termini sulla possibilità di vedere l’estremo difensore italiano tra i pali dell’Inter: “Se mi chiedi di Vicario all’Inter con me sfondi una porta aperta. Non ho dubbi e ti dico subito di sì. Parliamo di un portiere davvero forte e di un ragazzo perbene. Vederlo tra i pali nerazzurri mi piacerebbe particolarmente come soluzione, ma sarebbero altrettanto validi i nomi di Caprile e Carnesecchi”.

Zenga ha sottolineato anche le qualità umane del suo ex allievo, definendolo una persona rimasta fedele ai propri valori nonostante il successo: “Vic ha un grande pregio: vive per il calcio e non usa il calcio per vivere. Non è poco di questi tempi, fidatevi. È rimasto sempre il ragazzo degli inizi: i soldi e il successo non l’hanno cambiato affatto. Una qualità non di poco conto”.

Sul piano tecnico, l’Uomo Ragno non ha dubbi sulle capacità del portiere: “È un portiere forte, completo: esplosivo tra i pali. Se l’ho fatto giocare ai tempi, un motivo ci sarà”. Parole che confermano la stima di chi ha avuto modo di lavorare direttamente con Vicario e ne ha seguito la crescita professionale.