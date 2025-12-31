Ausilio incontra Mendes, l’Inter valuta l’operazione per la fascia destra

Joao Cancelo potrebbe tornare in Europa già a gennaio. Il portoghese è in uscita dall’Al Hilal per questioni legate alle liste e per un rapporto mai davvero sbocciato con il nuovo staff tecnico. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui l’Inter.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su YouTube, i nerazzurri stanno valutando con attenzione l’opportunità di riportare il terzino in Italia. Il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbe avuto un contatto diretto con Jorge Mendes, agente del giocatore, con cui esiste un rapporto consolidato nonostante le poche operazioni concluse negli ultimi anni.

L’Inter ha raccolto informazioni sui costi dell’operazione e, stando a quanto riferito, avrebbe iniziato anche un dialogo con l’Al Hilal per trovare una formula che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. La volontà del club sembra quella di esplorare concretamente la fattibilità del trasferimento.

Anche il Barcellona si sarebbe mosso per Cancelo, ma i catalani devono fare i conti con i vincoli del Fair Play Finanziario e la necessità di equilibrare entrate e uscite. La Juventus ha preso informazioni in modo meno approfondito, con qualche perplessità dal punto di vista comportamentale del calciatore.

Nelle prossime ore Mendes sarà operativo su questo fronte per cercare una soluzione. Il feeling tra le parti esiste e la situazione potrebbe evolversi rapidamente.