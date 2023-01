Cds – Idea Djaló per l’Inter in caso di addio immediato di Skriniar

Skriniar lascerà l' Inter , ormai sembra certo. Il club nerazzurro deve solo capire se perdere il giocatore a zero o se venderlo già a gennaio, per provare a ricavare qualcosa dalla sua cessione. Se così fosse, ci sarebbe bisogno di un sostituto .

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe individuato un nome: si tratta di Tiago Djaló , difensore portoghese del Lille . Il centrale, ex Milan, sta facendo molto bene in Francia e avrebbe già suscitato l'interesse del Napoli e di alcuni club di Premier League .

La valutazione non è bassa: circa 20 milioni di euro . La sensazione, però, è che nei prossimi mesi possa alzarsi ulteriormente e che, pertanto, un suo acquisto in anticipo a gennaio possa rivelarsi un affare.

Un addio immediato di Skriniar creerebbe non pochi grattacapi all'Inter. Anche per il suo eventuale sostituto non sarebbe facile inserirsi immediatamente nel mondo nerazzurro per sostituire un giocatore che, comunque, ha segnato la storia recente del club.