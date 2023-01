Fabbian non si ferma più: doppietta e ritorno all’Inter nel mirino

Il gioiello nerazzurro stupisce ancora in Serie B

Pietro Magnani

Persa una perla l'Inter rischia di aver trovato un diamante. La cessione di Cesare Casadei al Chelsea, nonostante abbia portato 20 milioni nelle casse nerazzurre, aveva destato parecchie perplessità. Vista col senno di poi potrebbe però essere stata un'operazione sensata, visto l'altro grandissimo talento che i nerazzurri si sono ritrovati per le mani: Fabbian.

Il centrocampista sta vivendo una stagione da protagonista assoluto alla Reggina. Dinamico, tecnico, veloce e dotato di un senso dell'inserimento fuori dal comune, si sta affermando come uno dei giovani più interessanti del panorama italiano e non solo. Già autore di 5 goal in Serie B, oggi si è superato, dimostrandosi decisivo nel 2 a 1 della Reggina sulla Ternana, siglando una fenomenale doppietta. 7 goal alla prima stagione in Serie B, da centrocampista, sono un bottino straordinario che ovviamente fanno gongolare l'Inter, che ha grandi piani per il ragazzo.

Come aveva anche riportato in una nostra esclusiva, la società, a meno di offerte clamorose che non sembrano in arrivo, vuole riportare Fabbian alla base. Il centrocampista piace molto ad Inzaghi, che viene costantemente aggiornato sui progressi del ragazzo dal fratello.

L'idea è quello di inserirlo in prima squadra già dalla prossima stagione, facendogli rilevare il posto di Gagliardini o eventualmente andare in Serie A a farsi le ossa in prestito. Viste le ristrettezze economiche ed il grande potenziale però, diventa ogni giorno più probabile che torni a Milano. L'Inter ha bisogno di giovani vogliosi di affermarsi, e Fabbian può dare nuovo smalto al centrocampo.