CdS – Godín, atteso per oggi l’arrivo al Cagliari: contratto biennale con opzione per il terzo

Diego Godín è pronto a sbarcare al Cagliari. Dopo aver effettuato le visite mediche a Villa Stuart, ed aver limato gli ultimi accordi con l’Inter, il difensore uruguaiano è vicinissimo a dire addio all’Inter. Per oggi, riporta il Corriere dello Sport, è atteso l’arrivo in Sardegna.

Ad accompagnarlo ci sarà il suocero, Pepe Herrera. Per i tifosi sardi sarà una doppia festa. Herrera è infatti un ex centrocampista che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari e Atalanta. Nel cuore dei tifosi rossoblù per il grande spirito di sacrificio dimostrato durante i cinque anni di permanenza.

Godín apporrà così la firma sul contratto che lo legherà al club del presidente Giullini per due anni e mezzo, con opzione per il terzo, a circa tre milioni e mezzo a stagione.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<