UFFICIALE – Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter!

Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata: Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno, dopo aver svolto nella giornata di ieri il consueto iter di visite mediche, prima al CONI e poi all’Humanitas, ha posto la propria firma sul contratto, legandosi alla società nerazzurra.

Arturo Vidal ritrova Antonio Conte, il quale l’ha fortemente voluto con sé, dopo l’esperienza alla Juventus. Dopo Achraf Hakimi ed Aleksandar Kolarov, l’ex Bayern Monaco è il terzo colpo di mercato dei meneghini in questa sessione.

Il comunicato nerazzurro recita: “Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona“. Il comunicato dei catalani, invece, dice: “L’FC Barcelona e l’Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Arturo Vidal. La compagine italiana pagherà un milione di euro in variabili”.

