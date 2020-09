CdS – Lautaro scalda i motori e punta la Fiorentina per sfatare il tabù

Lautaro Martinez sta scaldando i motori. In vista della prima gara stagionale, domenica contro la Fiorentina, il centravanti argentino ha provato a non perdere il vizio del gol. Nelle amichevoli pre campionato, El Toro è andato in rete ben sette volte, scrive il Corriere dello Sport.

Lautaro ha così cancellato le voci di mercato sul Barcellona (da cui è arrivato Vidal) nel miglior modo che conosce: il gol. Sia contro il Lugano, che contro la Carrarese ed il Pisa, l’argentino ha avuto un exploit che fa ben sperare ben il campionato. Magari segnando alla Fiorentina, sua bestia nera. Lautaro è pronto più che mai.

