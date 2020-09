CdS – Il Cagliari non molla la pista Nainggolan: ancora troppa distanza tra domanda e offerta

Un desiderio ossessivo, un obiettivo da portare a termine che potrebbe svoltare una stagione intera: l’operazione Nainggolan, per il Cagliari di Eusebio Di Francesco, è da portare a termine (quasi) a tutti i costi. Dopo essere riusciti a portare in Sardegna Diego Godin, gli isolani vorrebbero riavere con loro il belga ex Roma; secondo il Corriere dello Sport, però, la trattativa si complica.

La distanza tra domanda nerazzurra ed offerta rossobù, infatti, è ancora fin troppo ampia. I meneghini vorrebbero una cessione a titolo definitivo tra i 10 ed i 12 milioni di euro, mentre i sardi lavorano ad un prestito con obbligo di riscatto; inoltre, bisogna considerare anche l’ingaggio del calciatore, al momento proibitivo per i rossoblù. Nonostante questi ostacoli, il Cagliari continua a spingere per riavere Nainggolan.

