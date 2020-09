TS – Skriniar non parte, ma attenzione al last-minute PSG: in tal caso occhi su Izzo

L’obiettivo cessioni in casa Inter è ben noto, per provare l’assalto agli ultimi desideri di Antonio Conte sul mercato (vedi Kanté). Nella lista degli esuberi, però, dopo la partenza direzione Cagliari di Godin, non sembra esserci Milan Skriniar, a meno che il PSG non si presenti con 50 milioni cash sul tavolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa sarebbe l’unica opzione che giustificherebbe la cessione dell’ex Sampdoria, il quale verrebbe a quel punto rimpiazzato da una soluzione last-minute. Quest’ultima risponde al nome di Armando Izzo, apprezzato dal tecnico nerazzurro. Il centrale del Torino, abituato a giocare in una retroguardia a tre, sarebbe un acquisto delle ultime ore.

