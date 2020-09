CdS – Inter, attenta: la Lazio non rinuncia a Kumbulla

Kumbulla si, Kumbulla no. Nella corsa per il centrale del Verona sembrava essere rimasta solo l’Inter. L’altra concorrente, la Lazio, si era tirata indietro ed il club nerazzurro aveva messo in stand-by la trattativa, aspettando di cedere Diego Godín.

Da qualche giorno però il club biancoceleste è tornato nuovamente alla carica. Il club capitolino ha così ripreso i discorsi intavolati con il Verona, ormai stanco delle promesse dell’Inter mai tramutatesi del tutto in realtà. Tra giugno e luglio la Lazio aveva messo sul piatto 20 milioni più il cartellino di André Anderson, centrocampista brasiliano naturalizzato italiano classe ’99. Salvo difficili, difficilissimi colpi di scena, l’offerta che arriverà al presidente Setti rimarrà la stessa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

