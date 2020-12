Ceccarini: “Occhio allo scambio Eriksen-Paredes. Tutti i nomi per la quarta punta, rispunta Marcos Alonso”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulle trattative principali in entrata e uscita di casa Inter.

Eriksen pronto a riabbracciare Pochettino: “Anche l’Inter è al lavoro per pianificare il mercato in entrata, che passerà inevitabilmente prima dalle cessioni. È chiaro che il nome più caldo resta Eriksen. Il danese vorrebbe tornare in Premier League ma ora potrebbe verificarsi uno scenario diverso visto che il Paris Saint Germain ha preso Pochettino come nuovo allenatore. È lui che negli anni del Tottenham ha fatto di Eriksen uno dei punti di riferimento della squadra. Proprio per questo potrebbe nascere a breve una trattativa tra i due club. Resta da capire se con un’offerta oppure con uno scambio. In questo caso il profilo giusto potrebbe essere quello di Paredes“.

Quarto attaccante: “Presto tra Conte e la società ci sarà un vertice per fissare tutte le strategie. Molto ruota intorno al ruolo di vice Lukaku dove i nomi che ballano sono tanti. A partire dal Papu Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta. Oltre a lui da monitorare anche Giroud, Gervinho e la possibile new entry Pavoletti nel caso di uno scambio con Nainggolan al Cagliari”.

Esterno sinistro: “Un’altra situazione da non sottovalutare riguarda la fascia sinistra dove in realtà il tecnico gradirebbe un’alternativa a Young. Qui il preferito sarebbe Marcos Alonso, ma l’Atletico Madrid ora è in pole position. E quindi ecco che sta tornando d’attualità il nome di Emerson Palmieri su cui c’è anche il Napoli. Il Chelsea potrebbe anche valutare una sua cessione, ma solo a titolo definitivo”.

