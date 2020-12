L’Inter in cerca dell’erede di Handanovic. Musso primo nome sulla lista: l’Udinese fissa il prezzo

L’Inter chiude il 2020 al secondo posto in campionato, ad un punto dal Milan. Antonio Conte ora aspetta rinforzi dal mercato, dove sono previsti dei movimenti in entrata e in uscita già dalle prossime settimane. Oltre ai temi spinosi di Eriksen e Nainggolan, i nerazzurri sono in cerca dell’erede di Handanovic, che in questa stagione ha dato fin troppi segnali poco rassicuranti.

Come riportato da calciomercato.com, in cima alla lista di Marotta c’è Juan Musso. Il portiere argentino è infatti il preferito e potrebbe essere lui l’erede del capitano nerazzurro. La trattativa non è di certo facile, poiché l’Udinese non fa sconti per privarsi del classe ’94. Serviranno non meno di 30 milioni di euro, ma per l’Inter rappresenta anche un investimento in un progetto incentrato sui giovani.

