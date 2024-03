Pronta la cessione che ripaga la Champions: tesoretto da 25 milioni

L’eliminazione dalla Champions League è stata una delusione sportiva, con anche delle ripercussioni economiche, vista la riduzione degli introiti derivanti dalla competizioni. Un buco che non dovrebbe creare grandi stravolgimenti nelle strategie nerazzurre e che, in ogni caso, potrebbe essere coperto da una possibile cessione in estate.

Come riportato da calciomercato.it, il candidato principale in questo senso sembra essere Denzel Dumfries, il cui contratto è in scadenza nel 2025 rende il futuro abbastanza incerto. Se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo, c’è ancora distanza sulle cifre, una sua cessione diventerebbe ancora più probabile.

I nerazzurri non vorrebbero perdere il giocatore a parametro zero al termine della prossima stagione e da un suo eventuale addio potrebbe arrivare comunque un tesoretto abbastanza importante: circa 25 milioni di euro.